Соседов влез в семейные проблемы Кудрявцевой: "Надо спасать себя..."

На днях Лера Кудрявцева в своем официальном телеграм-канале призналась, что переживает семейные сложности. Не секрет, что у ее молодого мужа Игоря Макарова серьезные проблемы с алкоголем. В новом сообщении телеведущая пожаловалась, что сколько бы не предпринимала попыток спасти избранника, у нее ничего не получается. Но и оставить его она боится, ведь с ним может случится самое страшное.

Многочисленные подписчики попытались поддержать Леру Кудрявцеву, за что она потом поблагодарила их и даже не стала удалять сообщения, написанные на эмоциях. Не остались в стороне и знаменитости. Так, музыкальный критик, коллега ведущей Сергей Соседов высказал мнение, что Лере надо набраться мужества и уйти от мужа. Соседов считает, что она не сможет спасти отношения, потому что сам человек не хочет спасаться. Шоумен уверен, что в этой ситуации Кудрявцевой надо в первую очередь думать о себе.

"Могу Леру только пожалеть, что так случилось. Это ужасно, когда в семье пьющий человек, это страшно, это ужасно. В этом случае нужно уходить, уходить от этих отношений, оставлять, ничего вы не сможете делать, спасти этого человека вы не сможете. Это невозможно. Только врач может спасти, человек может спасти себя только сам, если захочет. Надо спасать себя в этом случае от этих кошмарных состояний, все ведет к нервному истощению, зачем такие нервы? Если он хочет лечиться, пусть лечится. Но пытаться его исправить бесполезно..." - заявил Сергей Соседов "Звездачу".

В Сети, кстати, многие поклонники уверены, что Лера Кудрявцева не оставит мужа, и боятся, что эта история может закончится печально.