Ольга Бузова сообщила о тяжелом состоянии своей малышки: "Сердце кровью обливается"

Ольга Бузова плачет и не находит себе места уже который день. Любимая собака поющей ведущей, йоркширский терьер Ева, смертельно больна. Ветеринары борются за жизнь песика.

В новом сообщении звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" сообщила, что есть надежда на то, что собака выкарабкается. Ольга приехала навестить питомицу и привезла ее любимую игрушку.

"Сердце кровью обливается улетать и оставлять ее в стационаре, без возможности навещать. Состояние тяжелое, но лучше, чем в понедельник. Не ест, только принудительно. Когда я взяла ее на ручки, она была спокойна, а потом начала плакать. Врач сказал, что она меня узнала и жалуется мне. Самостоятельно встать не может, но старается, и скулит, когда не получается. При ней старалась не плакать! Поговорила с ней и сказала, что люблю и жду бесконечно и навсегда", - рассказала Бузова в своем официальном телеграм-канале.

Ольга призналась, что продолжает работать и выполнять свои профессиональные обязанности на автомате. При этом она старается не унывать, хоть и не скрывает, что это дается ей тяжело - постоянно "глаза на мокром месте".

В заключение телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку и пожелала здоровья всем домашним животным.