В Британии родились восемь детей с ДНК трех родителей

В Великобритании родились восемь детей с исправленными участками ДНК от трех человек.

Это стало возможным благодаря экспериментальной технологии по устранению неизлечимых генетические мутаций, сообщает телеканал Sky. Технология заключается в том, что ученые убирают мутировавший ген из яйцеклетки или эмбриона матери, а затем переносят его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.

В эксперименте участвовали 22 женщины, у которых высокий риск передачи опасных для жизни заболеваний своим детям из-за генетических мутаций. Семь из них смогли забеременеть. Родились восемь детей, пятеро из них - без следов наследственных болезней.

Показатель успешности проведенной процедуры составил 36%.