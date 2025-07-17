Россияне стали тратить больше на аренду квартир

Средний бюджет аренды квартиры в России за первые полгода 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц.

Это на две тысячи больше, чем за аналогичный период в 2024 году, пишет агентство "Прайм". Самым большим спросом пользуются однокомнатные квартиры (72,9%). Двушками интересуются 22% россиян, трешками – 4,9%.

По размеру рынка лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск и Омск.

В феврале в "Циан.Аналитике" заявили, что в Москве снизилась арендная ставка после отмены льготной ипотеки. Так, однокомнатную квартиру в столице можно снять за 67,3 тысячи рублей, а двухкомнатную – за за 107,2 тысячи рублей. С сентября прошлого года однокомнатные квартиры подешевели на 7%, двухкомнатные — на 15%.