После новости о тайной встрече с Карлом III принц Гарри собрал вещи и оставил Меган Маркл

Стало известно, что 16 июля принц Гарри прибыл в Анголу. Он встретился с президентом Жоау Лоуренсу, чтобы обсудить поддержку разминирования, и прошелся по минному полю. Надев бронежилет с эмблемой Halo Trust — благотворительной организации, занимающейся обезвреживанием мин, принц Гарри прошел по тропинке, которая считается безопасной, посреди опасного участка.

Во время поездки Гарри приземлился в аэропорту Луанды и оттуда на нескольких небольших двухместных самолетах добрался до места, где находились шахты, передает The Sun. Герцог Сассекский выразил надежду, что огласка этого его поступка побудит правительство Анголы сделать больше пожертвований в фонд Halo.

Отметим, что в путешествие принц Гарри отправился в одиночестве. Обычно его сопровождает супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, но на сей раз она решила остаться дома, в США.

Ранее стало известно, что принц Гарри в ближайшее время встретится со своим отцом, британским королем Карлом III. Говорят, родственники могут увидеться уже в сентябре. Скорее всего, мероприятие пройдет в рамках строгой конфиденциальности.

В близком окружении судачат, что Карл III, который борется с онкологическим заболеванием, решительно настроен примириться с младшим сыном. А вот старший брат Гарри, принц Уильям, якобы так и не простил родственнику грязные откровения о семье, которые будто бы в большинстве своем и вовсе не являются правдой.