Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Московское здравоохранение — одно из самых технологически продвинутых в мире. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Сегодня цифровые сервисы объединяют все городские больницы, поликлиники и скорую помощь, где задействованы более 120 тысяч медработников. Для миллиона пациентов столицы доступны электронная регистратура и медицинская карта, где отображаются все обращения к врачам: от визита к терапевту до проведения сложной операции.

Кроме того, на базе единой цифровой платформы создаются и внедряются десятки сервисов, которые помогают быстрее ставить диагнозы и отслеживать эффективность лечения.