Количество граждан Колумбии, которые едут на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников, остается высоким. Об этом рассказал в четверг, 17 июля, посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.

Как уточнил дипломат, группы завербованных колумбийцев численностью от 50 человек направляются в Европу, чтобы примкнуть к украинской армии. Вербуют этих "солдат удачи" украинские спецслужбы, делая особый упор на обладателей боевого опыта.

Тавдумадзе подчеркнул, что участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наемников негативно сказывается на имидже их страны, формируя ей образ "экспортера наемников", сообщает РИА Новости.

Тему колумбийских наемников в рядах ВСУ поднимали и прежде. В августе федеральная служба безопасности задержала граждан Колумбии Медину Аранду Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против российской армии.

До того российские бойцы взяли в плен одного из колумбийских наемников, который выступал на стороне украинских националистов. Анхель Карденас Монтилла заявил, что его обманули — пообещали, что будет охранять здание, но вместо этого бросили прямо на линию огня. Монтилла, у себя на родине работавший полицейским, призвал соотечественников не ездить воевать за киевский режим.