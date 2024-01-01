Президент США Дональд Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры ее самого известного прохладительного газированного напитка на американской территории.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, речь шла об использовании при производстве этой газировки настоящего тростникового сахара вместо кукурузного сиропа, как было до 80-х годов.

Трамп заявил, что в Coca-Cola Company согласились на его предложение — и это "очень правильное решение с их стороны", потому что "так будет лучше" (цитаты по ТАСС).

Это заявление привлекло к себе повышенное внимание, поскольку в конце 2024 года против американских продовольственных гигантов, включая Coca-Cola, был подан судебный иск за производство и продвижение ультрапереработанных продуктов. Ряд исследований свидетельствует, что наличие ароматизаторов, красителей, консервантов и иных искусственных добавок в продуктах и напитках ухудшает состояние здоровья употребляющих их людей.

Ранее сообщалось, что планы Дональда Трампа по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам, а также его тарифная политика стали источником проблем для компании Coca-Cola. Жители Дании стали отказываться от популярного напитка.

В России же внимание оказалось приковано к другому напитку — к кефиру, который многие разглядели в холодильнике главы государства Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, чем вызван резкий всплеск интереса к этому кисломолочному продукту.