Великобритания и Германия сегодня подпишут новое соглашение о дружбе и сотрудничестве. Причём сотрудничать будут в вопросе создания ракет дальностью более двух тысяч километров. На фоне экономического спада Мерц и Стармер продолжают бороться с мифической российской угрозой и помогать Украине. Впрочем, далеко не все члены НАТО едины в этом порыве.

Договор о дружбе, больше похожий на военный союз. Такое соглашение Германия и Великобритания подпишут впервые с 45-го года. Будет в нем и про борьбу с нелегальной миграцией, и про торговлю, но главное - оборона. Новоиспеченные "братья по оружию" хотят совместно разрабатывать дальнобойные ракеты. Для чего - не скрывают, прямым текстом говорят о сдерживании России и тесном взаимодействии на восточном фланге НАТО.

Вот только с платежеспособностью у обеих стран не очень. Свежую и не очень радостную статистику опубликовал Центральный банк Германии. Третий год Берлин на грани финансовой катастрофы. Отстает уже не только от США и Китая, но и ряда европейских стран. Новые палки в колеса немецкой экономики вставляет Вашингтон. В свете тарифов, которые могут вступить в силу в августе, Бундесбанк ожидает дальнейшей стагнации.

"Общая экономическая тенденция оценивается как слабая. Спрос на немецкую промышленную продукцию внутри страны и за рубежом несколько вырос, но, тем не менее, остаётся низким. Малая загрузка производственных мощностей сдерживает готовность компаний инвестировать. В краткосрочной перспективе экспортная отрасль столкнётся с дополнительными угрозами в области таможенных пошлин", - говорится в сообщении банка.

Предложение Трампа купить американское оружие для Украины многим в Европе свалилось как снег на голову. Добровольно-принудительная военная помощь Киеву грозит союзникам урезанием соцподдержки собственных граждан. Соскочить под разными предлогами - сумели четыре страны: Венгрия, Чехия, Италия и Франция. Сколько государств согласились раскошелиться, пока не ясно. В Пентагоне проговорились, что сделка на очень ранней стадии. А Госдепу неудобные вопросы явно не нравятся.

Журналист: "Сколько членов НАТО, если таковые вообще имеются, уже взяли на себя обязательства по этому соглашению?"

Тэмми Брюс, официальный представитель Госдепартамента: "Я не так говорила. Я говорила, что соглашение будет связано с НАТО, и, конечно, у участников будет возможность передать вооружение третьим странам. А вообще я не буду комментировать, о чем говорят в руководстве НАТО".

Тем более что разговоры эти не из приятных. Договориться попробуют на следующей неделе. По информации СМИ, альянс собирается провести встречу потенциальных доноров Киева, в чьих арсеналах есть системы Patriot.