Алексею Рыбникову — 80: его музыка звучит в кино, театре и главных залах страны

Сегодня юбилей отмечает выдающийся композитор, мелодии которого знают и любят уже несколько поколений наших соотечественников. Алексею Рыбников - 80 лет!

Свои первые пьесы он написал ещё в школе, с отличием закончил Московскую консерваторию. А затем решил связать свой творческий путь с кинематографом. Музыка Рыбникова - не просто саундтрек, а ещё один персонаж более чем в сотне фильмах: "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнгхаузен", "Вам и не снилось" и многие другие.

Композиции маэстро звучат и со сцены. Он стал автором первой советской рок-оперы, а в 80-е годы зрители увидели легендарную "Юнону и Авось". Алексей Львович продолжает творить и сейчас, руководит музыкальным театром и сам снимает фильмы.