Коровы оказались в ловушке в затопленном селе: стоят голодные на крохотном островке

На Дальнем Востоке и юге страны ликвидируют последствия ливней, гроз и сильного ветра. В Кабардино-Балкарии восстанавливают подачу света. А в затопленных районах Якутии спасатели МЧС оказывают помощь тем, кто отказался покидать зону бедствия.

Моторная лодка спасателей в Оймяконе как Ноев ковчег. Этот телёнок к плаванию явно был не готов. Вместо привычной травы и полей - кругом река.

Вывезти удаётся далеко не всех домашних животных, многие погибают в затопленных сараях и дворах. В селе Хара-Тумул коровы ждут спасения на крошечном островке земли. Большинство людей из пострадавших посёлков эвакуировали еще накануне в пункты временного размещения и к родственникам. В Оймяконском районе подтоплены уже более 350 дворовых территорий в восьми населённых пунктах. Вода зашла в десятки домов.

В пострадавшие посёлки прибыла оперативная группа МЧС - более 200 специалистов ликвидируют последствия паводка и контролируют обстановку. Тем, кто решил остаться, спасатели на вертолётах доставляют предметы первой необходимости, продукты, тепловые пушки, генераторы, лодки. Помогают жителям перенести мебель и технику на верхние этажи, отгоняют скот на возвышенности.

Такой паводок в середине лета в Якутии вызвали продолжительные ливни. Реки вышли из берегов - сейчас местами уровень воды постепенно начинает снижаться, но где-то только прибывает. Огороды смыло, урожай на полях уничтожен. Подтопленными остаются два участка автодорог, в том числе федеральной трассы "Колыма".

Сильнейший ливень накануне обрушился на Нальчик. Буквально за 10 минут осадков выпало столько, что тонули автомобили на улицах. Некоторые практически полностью оказались под водой.

После мощной грозы многие жители остались без света и воды: шквалистый ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии.

Ливни и грозы не покидают и столичный регион. Для москвичей главный аксессуар этого лета - зонтик. Ближайшую неделю брать его с собой обязательно. Пока дожди будут идти как по расписанию - ежедневно.