В зоне спецоперации активные боевые действия идут на Красноармейском участке фронта. Там наши штурмовые группы взламывают оборону боевиков в населённом пункте Родинское. Это важный логистический узел, обеспечивающий снабжение националистов сразу в двух городах.

Весь пакет не понадобился. Хватило 5 залпов. Ракеты "легли" точно на окраины Федоровки, небольшого поселка на Красноармейском направлении. Штурмовикам оставалось зайти в развалины и зачистить улицы от оставшихся в подвалах бандеровцев.

Федоровка и одновременно с ней Новохатское на юге ДНР полностью освобождены. Больше чем наполовину занято нашими штурмовиками и село Удачное. Националисты потеряли убитыми примерно 200 человек.

Бойцы рассказывают: сегодня тактика ВСУ поменялась. Если еще неделю назад опорные пункты обороняли пять, максимум семь человек, то теперь противник завозит в траншеи до 20 бандеровцев. Это говорит лишь о том, что киевские генералы пытаются любой ценой остановить наступление российских войск на Днепропетровском и Красноармейском направлениях. Вот только ни к чему кроме высоких потерь, это не привело. Меньше чем за неделю наши подразделения освободили от ВСУ 6 населенных пунктов.

Но главный удар бронетехники и мотострелков сегодня сосредоточен на деревне Родинское. Она всего в 4 километрах от Красноармейска. Противник окопался на территории вот этой шахты в окрестностях. Собственно, бывшие административные корпуса и терриконы - это единственный укрепрайон ВСУ, который мешает подойти к городу.

Но под шквалом огня противник в любом случае долго не просидит. Это наступление - без преувеличения, новый этап в освобождении всей агломерации. Через Родинское проходят две параллельные дороги, по которым бандеровцы еще подвозят боеприпасы и мобилизованных и в Красноармейск и соседний Димитров. Если российские войска перережут трассы, то 16 километровый котел захлопнется. И оба города будут отрезаны от всех путей снабжения.

Тимур Абдуллаев