В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетики

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже агента военной разведки Украины, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры в регионе.

Установлено, что гражданин 1984 года рождения сам вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и согласился участвовать в разведывательно-подрывной деятельности.

По заданию Киева мужчина намеревался осуществить теракт на объекте энергетической инфраструктуры. Он успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца ему не удалось.

Также задержанный собирал данные о расположенных в Воронежской области объектах ПВО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В отношении киевского агента возбуждено уголовное дело о госизмене, а также приготовлении к диверсии и хранении взрывчатки. Мужчина во всем признался и сейчас сотрудничает со следствием.