Лишившаяся самого ценного Волочкова назвала виновника своего несчастья: "Не прощу ему никогда"

Анастасия Волочкова стала героиней документального проекта "Основано на реальных событиях". Балерина откровенно раскрыла детали своей личной жизни. Так, артистка вспомнила свою первую любовь — олигарха Сулеймана Керимова, отношения с которым первое время были похожи на сказку, но вскоре балерина осознала, что попала в "золотую клетку".

После расставания с бизнесменом Анастасия Волочкова сыграла свадьбу с Игорем Вдовиным (однако официально так за него замуж и не вышла), но и эти отношения не сложились. Балерина заявила, что Вдовин занимал у нее сотни тысяч долларов, часть из которых до сих пор не вернул. Более того, Волочкова обвинила бывшего возлюбленного в том, что лишилась самого ценного.

Дело в том, что особняк Анастасии ограбили, когда та была на гастролях. По ее словам, воры взломали сейф и вынесли все сбережения. Балерина подчеркнула, что пароль от него знала только она сама и Игорь Вдовин.

"Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом. Что подверг опасности нашего ребенка", - заявила Анастасия Волочкова, которая родила от Игоря Вдовина дочь Ариадну.