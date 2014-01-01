К современной Украине применим принцип "трех Д", сформулированный в 1945 году в Потсдаме на конференции о послевоенном устройстве Европы. Об этом заявил в четверг, 17 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как напомнил политик, "три Д" — демилитаризация, денацификация и демократизация — применялись к нацистской Германии. Для нынешней Украины Медведев предложил добавить четвертое Д — депаразитизация (или дезинсекция).

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить в ответе за свои поступки. В противном случае у такой "паразитарной Украины" нет никаких шансов сохраниться.

Медведев также указал на то, что вооруженные формирования, в том числе слабо подконтрольные государству, постепенно приобретают политические функции на Украине, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев уже не раз выступал с предупреждениями относительно плачевного будущего Украины под нынешним киевским режимом. Он отмечал, что скоро самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — "код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", а "вектор распада виден отчетливо".

Президент России Владимир Путин заявлял, что источник власти правящих на Украине политиков – государственный переворот 2014 года, что имеет значение и сегодня. После поражения эти деятели киевского режима попросту сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют.