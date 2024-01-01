Американская сторона отказалась согласовать кандидатуру нынешнего министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве нового украинского посла в США. Об этом заявил в четверг, 17 июля, депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам нардепа, Умеров останется на Украине — ему дадут должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) или сделают очередным советником главы киевского режима Владимира Зеленского.

Новым послом Украины в США, как заявляет Железняк, станет исполняющая обязанности вице-премьера Украины Ольга Стефанишина. Примечательно, что днем ранее в отношении нее Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Слухи о планах Зеленского в очередной раз сменить главу Минобороны курсировали еще осенью 2024 года, но тогда предводитель киевского режима заверил, что "по Умерову не было тоже такого вопроса".

В мае 2025 года Рустем Умеров возглавил делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Ему составили компанию первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, а также заместители руководителей СБУ и украинского Генштаба.