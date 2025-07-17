В Ираке 63 человека погибли в результате пожара в торговом центре

В городе Эль-Куте на востоке Ирака произошел пожар в торговом центре, который открылся менее месяца назад.

Пламя охватило пятиэтажное здание в ночь на 17 июля. По последним данным, погиб 63 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей. Пострадали 40 человек.

Причины пожара выясняются. Поисковая операция продолжается. В Ираке объявлен трехдневный траур.

власти подали в отношении владельца торгового центра иски, пишет государственное информагентство INA.