Сын Пугачевой рискнул жизнью в Латвии: не осталась в стороне Ротару

Недавно стало известно, что Алла Пугачева вместе с молодым супругом и их двумя детьми, двойняшками Гарри и Лизой, покинула Кипр и перебралась в Латвию. В Юрмале семейство уже который год снимает одну и ту же виллу на летние месяцы. Известно, что мягкий латвийский климат как нельзя лучше подходит Примадонне, обладающей целым букетом хронических заболеваний.

В Юрмале семейство не скучает. Так, 11-летний Гарри отправился покорять корабельные сосны в один из местных парков. Балансируя на большой высоте, мальчик смело передвигался по шатким конструкциям и даже успевал общаться с отцом, который следил за его перемещениями с земли.

Свежее видео с приключениями Гарри молодой супруг Аллы Пугачевой опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". В комментариях многочисленные подписчики пришли в восторг от смелости парня, но нашлись и те, кто счел, что тот подверг жизнь опасности. Интересно, что публикацию лайкнула "заклятая подружка" Пугачевой, певица София Ротару.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию еще несколько лет назад. Первое время Примадонна проживала в Израиле, где давно обосновались родственники ее молодого супруга. Однако затем семейство переселилось на Кипр. Там у Пугачевой и ее избранника есть элитная недвижимость.