Россия пригрозила адекватными мерами в случае конфликта вокруг Гренландии

Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет меры, адекватные возникающим угрозам. С таким заявлением выступил в четверг, 17 июля, посол России в Дании Владимир Барбин.

Гренландия является, с точки зрения правового статуса, автономной территорией Дании — королевство контролирует внешнюю политику и оборону, прочими вопросами ведает островное правительство.

Барбин подчеркнул, что в нынешних геополитических реалиях субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности невозможен. Он также предупредил, что в условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии пагубно скажется на региональной безопасности.

Российский дипломат заявил, что реализация подобного сценария потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки стран Североатлантического альянса милитаризовать Арктику не останутся без должной реакции. Дипломат выразил убежденность в том, что это мнение разделяет большинство государств Евразии, которых такая ситуация не может устраивать.

Российский посол в Канаде Олег Степанов призвал сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала. Дипломат напомнил позицию Москвы, согласно которой Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района.