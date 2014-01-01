Россия подаст заявку на проведение третьей Олимпиады

Россия обязательно будет подавать заявки на право проведения Олимпийских игр — наша страна сможет принять Олимпиаду в третий раз. С таким заявлением выступил в четверг, 17 июля, российский министр спорта Михаил Дегтярев.

Говоря о перспективах проведения в России Олимпиады, политик заверил, что мы "будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды". Дегтярев имеет в виду проводившиеся в нашей стране летнюю Олимпиаду 1980 года (Москва) и зимние Игры 2014 года (Сочи).

Министр выразил убежденность в том, что "рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры" и направим в Международный олимпийский комитет соответствующие заявки. Шансы на их удовлетворение Дегтярев оценил весьма высоко, напомнив, что "наша страна самая гостеприимная, а инфраструктура позволяет", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российскую сборную по хоккею не допустили к участию в соревнованиях в рамках предстоящей в 2026 году зимней Олимпиады в Италии. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на это известие весьма жестко, заявив, что его "по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда".

Тем не менее, Министерство спорта разработало программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что для ее реализации было бы целесообразно использовать спортивную инфраструктуру Кубы.