Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого (ДНР).

Провокация нацелена на последующем обвинении России в умышленной техногенной катастрофе, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

ВСУ разместили разместили в крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого антенно-мачтовое оборудование. При его поражении возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака.

"Использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права", - отметил Ртищев.

В ходе СВО Россия зафиксировала более 500 случаев применения Киевом химических веществ, в том числе отравляющих. С начала 2025 года ВСУ при помощи дронов регулярно сбрасывают на позиции ВС России контейнеры с веществом CS и самодельные боеприпасы с веществом хлорпикрин.

Кроме того, киевский режим при поддержке Запада использует варварскую тактику "химического пояса", при которой боевики расставляют и взрывают емкости с токсичными химикатами в районах боевых действий.