Россия продолжает исполнять договоренности, достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом рассказал в четверг, 17 июля, помощник российского лидера и руководитель делегации России Владимир Мединский.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, российская сторона передала Украине еще 1000 тел солдат украинской армии. Россия получила 19 тел наших погибших бойцов. Как отметил Мединский, теперь они упокоятся на родной земле.

27 июня российский лидер Владимир Путин рассказал, что "мы уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать". Однако президент подчеркнул, что "дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат".

Владимир Мединский сообщал, что предназначенные для передачи Киеву тела находятся в рефрижераторах — родные погибших получат возможность их идентифицировать и похоронить по-христиански. При этом российский политик сравнил фейки, которые распространяет киевский режим в европейских СМИ вокруг обмена телами, с пропагандой фашистской Германии.