МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и порывистом ветре до вечера

В Москве до конца дня ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Горожанам следует быть осторожными – не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили, предупредил Комплекс городского хозяйства Москвы.

Непогода продлится с 11 часов до 21 часа 17 июля, уточнили в МЧС России.

Температура воздуха в столице сегодня составит плюс 17–26 градусов, в Подмосковье - 15–22 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.