Юлия Свириденко, прежде руководившая министерством экономики Украины и занимавшая пост первого вице-премьера, назначена главой украинского правительства.

Как уточняют украинские средства массовой информации, за это назначение по представлению главы киевского режима Владимира Зеленского проголосовало в четверг, 17 июля, большинство депутатов Верховной рады.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский предложил министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, а прежнего премьера Дениса Шмыгаля он решил сделать министром обороны, сославшись на его "колоссальный опыт".

Между тем нардеп Ярослав Железняк заявил, что план отправить Рустема Умерова, ныне возглавляющего украинское Минобороны, послом в США провалился — в Вашингтоне не согласовали эту кандидатуру. Предполагается, что Умерову придется довольствоваться более скромной должностью.