В Госдуме предложили создать в России собственную вселенную киногероев

России нужно создавать собственную киновселенную героев, основанную на наследии великих отечественных авторов. Такое мнение высказала в четверг, 17 июля, председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Парламентарий подчеркнула, что приоритетом остается развитие детско-юношеского кинопроизводства в регионах с вовлечением коллег из стран СНГ и БРИКС. В связи с этим она предложила подумать над созданием единой киновселенной героев "на наследии великих авторов, которых мы все знаем".

Лантратова указала на то, что "наши геополитические враги" активно задействуют кинематограф как инструмент воздействия на сознание молодых людей, который по эффективности и интенсивности воздействия не уступает системе образования и СМИ.

Сейчас около 85% российских школьников называют своими любимыми фильмами продукты западной киноиндустрии, а почти три четверти признаются, что у них нет современных героев. Депутат призвала переосмыслить культурную повестку, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что советские мультфильмы оказывают на зрителей эмоциональное и эстетическое воздействие иного уровня по сравнению с западными анимационными лентами. Наши мультики, по словам президента, "и так лучше" западных, они "совсем другого качества".

Также президент отмечал, что "у России не только армия, флот и литературы", но "и кинематограф — тоже это наш союзник". Как заявил Владимир Путин, "достаточно посмотреть фильмы о войне — и будет очевидно, что это так".