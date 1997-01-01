Камиллу Паркер-Боулз облили помоями в день рождения: "Я думал, она умерла"

Сегодня, 17 июля, свой день рождения отмечает супруга британского короля Карла III, королева-консорт Камилла. Ей исполнилось 78 лет. По такому случаю Букингемский дворец опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию именинницы.

Сообщается, что снимок был сделан Крисом Джексоном в этом месяце в саду частного дома королевы в Уилтшире.

Однако случилась некрасивая история. Камиллу Паркер-Боулз буквально облили помоями. В комментариях к свежей публикации Дворца множество самых негативных высказываний от пользователей Сети. "Пусть она и вышла замуж за короля, но я всегда буду называть Камиллу "другой женщиной", "Ой, а я подумал, что она умерла", "О, Господи, что это?! Фу!", "Она делала ряд грязных вещей, чтобы добраться до короны", - высказались некоторые подписчики.

Очевидно, эти люди до сих пор не могут простить, что из-за Камиллы не сложилась личная жизнь принцессы Дианы. Не секрет, что принц Чарльз, на тот момент будущий король Карл III, всегда любил Камиллу, но был вынужден жениться на Диане Спенсер. Диана, хоть и родила мужу сыновей Уильяма и Гарри, так и не смогла растопить его сердце. В итоге супруги оформили развод. А в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе.

Лишь спустя годы Чарльз и Камилла смогли пожениться. А после смерти королевы Елизаветы II пара заняла британский престол.