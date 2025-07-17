Умер режиссер Юрий Кара

Сегодня, 17 июля, стало известно о смерти известного режиссера Юрия Кары. Трагическое событие случилось в Ялте. Сообщается, что причиной смерти прославленного кинодеятеля стал инфаркт. Причем отмечается, что он был для Кары не первым. Режиссеру было 70 лет, передает "МК".

Напомним, Юрий Кара известен такими фильмами как "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воры в законе", "Завтра была война".

Отметим, что ранее буквально один за одним умерли режиссеры Александр Митта и Юрий Мороз. Одному было 92 года, второму - 68 лет. И тот и другой боролись с онкологическими заболеваниями. Вчера, 16 июля, Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой. А сегодня, 17 июля, прощаются с Александром Миттой.