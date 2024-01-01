У москвича из Бутово изъяли стадо коз

У москвича Валерия Аникеева изъяли легендарных "бутовских коз".

Сегодня утром их забрали волонтеры и ветеринары. Около 30 парнокопытных загнали в фургоны и отвезли в подмосковный зоопарк.

История началась еще осенью 2024 года. Жители Бутова пожаловались на коз, пасущихся на самовыгуле. Животные свободно гуляли по району, поедали кусты и залезали на автомобили. Тогда столичный комитет ветеринарии через суд обязал Валерия Аникеева оградить территорию и оборудовать помещение для скота. Но мужчина этого не сделал.

Кроме того, Аникеев уже получал уведомления и предостережения от "Мосветобъединения" и Россельхознадзора, но проигнорировал их, пишет "Коммерсант".

Аникеев, в свою очередь, заявил, что выполнил все предписания суда и санэпидемстанции. Он будет пытаться вернуть коз домой. По его словам, пристав повел себя непорядочно, даже не предупредив о прибытии.

"Я даже не проснулся еще, понимаете, вышел, даже не дали подоить коз. У них будет мастит, они заболеют сейчас. Взяли беременных коз, насильно, они орали. Козы - это украшение нашего Бутово", - рассказал Аникеев "360".