Участники СВО завершили переподготовку в МГИМО

Ветераны СВО сегодня завершили обучение по программе профессиональной переподготовки в филиале МГИМО. В доме приемов МИД на торжественной церемонии дипломы выпускникам вручил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напутственные слова также произнёс ректор института международных отношений. Участники проекта из разных регионов в течение двух месяцев изучали современные технологии управления городской инфраструктурой и проходили практику на объектах Московской области.

Занятия вели педагоги МГИМО, руководители органов власти и ведущие эксперты отрасли. Проект реализуют совместно с фондом "Защитники Отечества".