Собянин: Новое здание школы в Южном Медведково откроется к 1 сентября

На северо-востоке столицы завершили строительство нового здания школы № 967. Оно вместит в себя более тысячи учеников. Сейчас помещения готовят к началу учебного года. Кроме универсальных классов, ученики и педагоги смогут пользоваться лабораториями, медиатекой и спортзалами. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в новом учебном корпусе.

Современные дети учатся по-новому, поэтому и здание школы в районе Южное Медведково проектировщики создавали тоже совершено новое. Оно возводилось вместе со строительством расположенного по соседству жилого квартала. А после сдачи инвестор безвозмездно передал школу в систему образования Москвы.

"По подготовке школ работает огромное количество людей: и учителя, и коммунальщики, и строители – десятки тысяч людей. Как раз сейчас у нас самый пик подготовки, когда середина лета. Строим новые школы, ремонтируем. Здесь у вас прекрасная школа построена. Есть все для хороших, качественных занятий: медиаклассы, лаборатории, просторные светлые классы и аудитории, спортзалы. Даже свой театр организовали. Строители все закончат, и к 1 сентября пойдете в новую школу", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Теперь это один из семи корпусов старой школы №967 имени героя Советского Союза Комагорова, в котором создано комфортное и безопасное образовательное пространство. Само здание органично вписано в окружающий ландшафт, а внутри всё оборудовано не только для удобства школьников, но и по передовым технологиям.

"Самое интересное в химии это что - опыты? Посмотрите, здесь на каждое рабочее место есть кран, раковина, свои реактивы на каждого ребёнка. То есть не коробочка, которую я принесла, и они там ютятся на парте, а каждый здесь может проводить опыты", - рассказала Людмила Ерганова, учитель химии школы №967.

Помимо классов со ставшими уже традиционными интерактивными досками, есть и лабораторно-исследовательские комплексы, и медиатека, и многофункциональный спортивный зал. А около школы - так называемое спортивное ядро – место, где можно заниматься десятком видов спорта. Отдельная гордость - это практические кабинеты. Так благодаря современному оборудованию и инструментам, например, урок труда, как для мальчиков, так и для девочек, станет одним из самых увлекательных в учебной программе.

"Мастерить будем всё - столы изготавливать, табуретки, разделочные доски. Ребята будут в дальнейшем выступать на олимпиадах и думаю, будут занимать первые места", - говорит Кирилл Бурлаков, учитель технологии школы №967.

Уже первого сентября сюда придут ученики с первого по 11-й классы из других учебных корпусов. Некоторые здания уже устарели, поэтому включены в городскую программу модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа".

"Школа на 1100 мест сделана по всем требованиям городским в части образовательных учреждений с учётом всех современных норм и правил. Ее отличает многофункциональное пространство, школа трёхэтажная, состоит из двух блоков. Один блок для начальной школы, второй блок для старшей школы", - пояснил Александр Агеев, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Помимо традиционного образования, в этой школе будут математические классы, естественно-научные, а также с углублённым изучением IT технологий. Отдельное место в программе займёт дополнительное образование с лингвистическими и театральными группами.