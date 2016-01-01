В Москве показали икону "Страшный суд" после девятилетней реставрации

Икона "Страшный Суд" после почти 10-летней реставрации вернулась сегодня в Успенский собор Московского Кремля.

Шедевр средневековой живописи последний раз обновлялся в 20-е годы прошлого столетия. Тогда икону покрыли олифой, с годами потемневшей настолько, что краски и многие элементы просто невозможно было различить. В 2016 году реликвию снова отправили на реставрацию. Специалисты раскрывали икону, постепенно, под микроскопом, снимая слои старого покрытия.

Оказалось, автор представлял Страшный суд весьма ярко и празднично, выявились и скрытые ранее образы и детали.

"Нам удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьёзно уточнить датировку. Это конец 14-го — начало 15-го века, время расцвета древнерусской живописи, время, когда работал здесь Андрей Рублев", - говорит Елена Юрьевна Гагарина — генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль".