На водохранилище в Истре спасли двух застрявших лосей

На Истре вот уже третий день спасают двух лосей, которые застряли на водохранилище в посёлке гидроузла имени Куйбышева. Выбраться из ловушки самостоятельно животные не в силах, подняться по бетонной стене они не могут.

Эти два молодых лося, судя по всему, решили искупаться в реке Истра, но течение занесло их в бетонную ловушку на гидроузле. Два дня животные "любовались" видами водохранилища — на берег выбраться не могли. Местные жители заметили животных в западне и начали звонить спасателям. сотрудники Мосводоканала, на чьей территории и находится этот водоем, уже были в курсе, что к ним пришли неожиданные гости и тоже начали принимать меры - сообщили в МЧС и Охотхозяйство. Сегодня утром началась спасательная операция.

Спасатели спустились в участок водосброса. Одного из лосей, словно по водной горке, удалось спустить в реку, он уже поднялся на берег, в безопасном месте. Один из лосей всё еще остаётся на участке гидроузла.

Тут всем - и спасателям, и животному - понадобился небольшой перерыв на отдых, после чего операция продолжилась. Специалисты натянули тент, свистом и сигнальными звуками попытались второго лося тоже согнать в воду. Тот долго сопротивлялся. Тогда в канале подняли уровень воды, натянули верёвку — и в итоге лось всё же соскользнул вниз, последовав примеру своего товарища, и выбрался на берег дальше по течению.

"По этой ситуации мы дополнительно поставим еще сетки улавливающие в тех местах, где при низком уровне воды возможны выходы животных. Потому что сигнализация на них все равно сработала, и, скорее всего, выход охраны их спугнул, и они сбежали в канал, с которого они не смогли подняться", - пояснил представитель Водоканала.

Лоси часто выходят к людям, но специалисты предупреждают: не стоит вмешиваться самим — часто животные справляются сами.

"При обнаружении животного ни в коем случае к нему не подходить. Соблюдать дистанцию. И сообщать в службу 112, а там уже они сообщат уже в соответствующие службы", - сообщили в Охотнадзоре.

Сейчас лоси уже в лесу – отдыхают от насыщенной прогулки с водными процедурами и неожиданными приключениями.