Первые фото прощания с режиссером Александром Миттой

В Центральном доме литераторов сегодня, 17 июля, проходит церемония прощания с прославленным режиссером Александром Миттой. Известный кинодеятель умер 14 июля на 93-ем году жизни. Известно, что Митта боролся с онкологическим заболеванием.

Появились фотографии с траурного мероприятия. Одними из первых почтить память режиссера явились актер Никита Высоцкий и сценарист Зоя Кудря. Также отдать последнюю дань почтения явились многочисленные поклонники творчества Митты.

Ранее сообщалось, что на панихиду планирует прийти актер Михаил Ефремов, ведь Митта не отвернулся от него в самые трудные времена.

Отметим, что в конце июня режиссера госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей уже тогда были неутешительными. Спустя неделю Александр Митта совсем перестал принимать пищу в связи с тяжестью состояния и невозможностью глотать.

Напомним, Александр Митта снял такие фильмы как "Экипаж", "Граница. Таежный роман", "Гори, гори, моя звезда" и другие. Он удостоен множества наград, в том числе ТЭФИ.