Более 10 тысяч столичных школьников улучшили свои результаты в дни пересдачи ЕГЭ

Больше 10 тысяч школьников смогли улучшить свои результаты в дни пересдачи ЕГЭ. Об этом сегодня сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Всего испытать удачу и повысить свои баллы по одному из предметов решились 14 тысяч московских выпускников. Пересдача уже второй год дает выпускникам шанс побороть волнение и добиться поступления в желаемый вуз.

Кто-то пытался набрать минимальный проходной балл, а некоторые были недовольны своими высокими оценками и надеялись на максимальный результат. Добиться его удалось 46 выпускникам.