Кремль высказался об ультиматуме Трампа

Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Речь идет об угрозе хозяина Овального кабинета ввести 100%-ные таможенные пошлины на товары из России, если в течение 50 дней не будет достигнут заметный прогресс в урегулировании конфликта на Украине в форме соглашения о прекращении боев.

Как отметил официальный представитель Кремля, "мы продолжаем анализировать эти заявления". Он также заявил, что если российский лидер Владимир Путин сочтет нужным лично прокомментировать недавние заявления Трампа, он это сделает, сообщает РИА Новости.

Журналисты на Западе отмечают, что возможности Трампа повлиять на Москву весьма ограничены. Ультиматум американского лидера "усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым".

Тем временем на Западе подметили любопытную деталь в действиях и высказываниях Трампа в отношении Владимира Путина. Президент США никогда не называл российского лидера агрессором, хотя и говорил, что разочарован в нем.