Песков объяснил ограничение мобильного интернета в России

Приоритетом для российских властей является все, что связано с обеспечением безопасности граждан. Так в четверг, 17 июля, прокомментировал ограничение работы мобильного интернета в России пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "угроза существует, угроза очевидна", поэтому "нужно принимать соответствующие меры", сообщает РИА Новости.

Российские власти еще до начала специальной военной операции подчеркивали, что обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью. При этом отмечалась особая заинтересованность в стабильности и защищенности Рунета.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что беспилотники научились ориентироваться в пространстве за счет мобильного интернета. Дроны могут "снимать" необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.