На прощание с Миттой Татьяну Тарасову привезли в инвалидной коляске

В Москве прощаются с режиссером Александром Миттой. Именно он создал такие фильмы как "Экипаж", "Граница. Таежный роман", "Гори, гори, моя звезда". 14 июля режиссер умер в возрасте 92 лет после борьбы с продолжительной болезнью.

В Центральном доме литераторов проходит прощание с мэтром. Одними из первых почтить память режиссера пришли его коллега Валерия Гайя Германика, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, артист Гарик Сукачев, актер Никита Высоцкий. Интересно, что прославленного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову прикатили в инвалидной коляске. Она привезла с собой внушительный букет белых роз.

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Очевидно, что несмотря на неважное самочувствие Татьяна Тарасова не смогла не посетить траурное мероприятие, чтобы проститься с Александром Миттой.

Отметим, что увенчанный всеми возможными кинопремиями и призами Александр Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре, отвечал коротко: никогда.