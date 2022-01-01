Сын рыдал у гроба Александра Митты

В Москве прощаются с режиссером Александром Миттой. Почтить память усопшего явилось множество поклонников и отечественных знаменитостей, таких как Константин Эрнст, Михаил Горевой, Татьяна Тарасова (которая хоть и прибыла на инвалидной коляске, но встала на ноги, чтобы возложить цветы к гробу), Никита Высоцкий и другие.

Единственный сын Александра Митты, художник Евгений Митта, как мог держался, однако, выступая с речью у гроба родителя, в какой-то момент не выдержал и залился слезами. Его утешала актриса Елена Коренева, которая ведет крайне закрытый образ жизни и почти никогда не появляется ни на радостных ни на печальных мероприятиях, но для Александра Митты сделала исключение.

"Сколько света мы от него получили! Вот, где разумное, доброе, вечное!" - заявил SHOT Михаил Горевой на прощании с Александром Миттой.

Напомним, прославленный режиссер умер 14 июля. Ему было 92 года. Долгое время Митта боролся с раком почки. Говорят, здоровье режиссера сильно подкосилось после того, как не стало его супруги, художницы Лилии Майоровой. Она умерла в 2022 году.