Зеленский назначил спецуполномоченного по сотрудничеству с США вместо посла

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в четверг, 17 июля, официально выдвинул и.о. вице-премьера Ольгу Стефанишину на должность посла в США. Пока же она будет работать в статусе спецуполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами.

Как пояснил Зеленский, в этом статусе Стефанишина будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с США, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что "смена посла в США произойдет", а действующий представитель Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова может продолжить работу на родине, "если пожелает".

Тем временем Юлия Свириденко, прежде руководившая министерством экономики Украины и занимавшая пост первого вице-премьера, назначена главой украинского правительства. Ожидается, что прежнего премьера Дениса Шмыгаля назначат министром обороны.