Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили три населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Об этом в четверг, 17 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в ДНР группировка "Центр" выбила украинских националистов из села Попов Яр в Константиновском районе. Оно находится неподалеку от Константиновки — одной из важнейших точек для логистики противника в краматорско-славянской агломерации.

Также освобождены населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской области.

Тем временем министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи.

Даже в недружественных России государствах отдают должное российской армии. Глава Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхард признал, что не может даже предположить, чего могло бы не хватать России, которая располагает полноценной армейской моделью "до кончиков ногтей".