Путину доложили о выполнении просьбы Моди по поставкам удобрений

Крупные инвестиции, большое число проектов и ввод новых мощностей. Всё это привело к заметному росту производства минеральных удобрений в России.

О состоянии отрасли сегодня доложил Владимиру Путину глава профильной ассоциации Андрей Гурьев. Наша страна - главный мировой экспортер удобрений. Доля России на глобальном рынке достигает 20 процентов. В планах - ещё нарастить объемы. Западные санкции после начала СВО не смогли пошатнуть устойчивость сферы.

Андрей Гурьев: "Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Хочу, например, показать, что в Индии мы выросли в четыре раза – поставки минеральных удобрений. В Африке…

Владимир Путин: "Индийское руководство просило нас об этом напрямую, Премьер-министр Нарендра Моди просил".

Гурьев: "Да, мы были с Денисом Валентиновичем Мантуровым как раз после встречи на БРИКСе, на котором я также присутствовал, и хотел Вам доложить, что просьба индийского руководства полностью выполнена. Компании поставили 1 миллион 200 тысяч тонн минеральных удобрений. Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС. Сегодня рынок стран БРИКС – это практически 50 процентов всего потребления минеральных удобрений, которые есть, и это тот рынок, который будет расти".