Госдума утвердила новые основания лишения приобретенного гражданства России

Депутаты Государственной думы в четверг, 17 июля, приняли поправки в законодательство, которые расширяет перечень причин для отзыва у иностранцев приобретенного гражданства России.

Как подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента, общество ожидало этого решения — в гражданство России "надо принимать тех, кто уважает закон, традиции, людей, культуру, веру, язык знает".

Для тех, кто не соответствует указанным критериям, законодательно утвержден список оснований лишения российского гражданства — теперь их более 80. Это, прежде всего, преступления против государственности и тяжкие преступления против личности, отмечает "Дума ТВ".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пора закончить "игры в толерантность" в отношении мигрантов — необходимы жесткие и системные меры, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в России.

Тем временем медики бьют тревогу из-за мигрантов: в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Если "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", то с приезжими иностранцами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей.