Американский президент Дональд Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО в отношении России. Такое мнение высказывают некоторые западные средства массовой информации.

Как пишет The American Conservative, налицо перемены в риторике и действиях Трампа в сравнении с первыми неделями его второго президентского срока и с его предвыборной кампанией. Тогда республиканец называл политику по поддержке политики НАТО в отношении Украины как инструмента прокси-войны против России дорогостоящей и опасной ошибкой.

Однако ситуация изменилась. Это объясняют растущим разочарованием американского политика в действиях Кремля и президента России Владимира Путина. В итоге Трамп пригрозил российским властям 100%-ными таможенными пошлинами, если в течение 50 дней не будет прекращен огонь на Украине.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский не раз просил Соединенные Штаты о "дополнительном давлении" и "других рычагах" по принуждению России к миру. Он утверждал, что "мы все равно понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище".

При этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что требуемое Киевом и его западными спонсорами введение режима прекращения огня — уловка для продолжения конфликта. Смена риторики Вашингтона, по его мнению, означает, что Дональд Трамп сдался под давлением.