Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий стал ретроградным в родственном для вас знаке Льва. А значит, впереди три недели на то, чтобы пересмотреть свой гардероб или творческий проект.

Тельцы

Не ждите прогресса в домашних делах: ремонт, переезд или стройка могут затормозиться. Это ваш шанс еще раз всё взвесить, пересчитать, изменить план.

Близнецы

Ожидаются задержки в делах, связанных с поездками или оформлением документов. Вы можете вернуться к заброшенному курсу или прерванной переписке.

Раки

До середины августа вам не стоит делать инвестиции или менять работу. А вот разобраться, куда утекают средства или найти забытую заначку – вполне реально.

Львы

Как вы себя позиционируете? Что говорите о себе другим? А главное, что вы о себе думаете? Меркурий запускает глубокий внутренний апгрейд, не пугайтесь.

Девы

Вы словно спрятались в свою раковину, чтобы заняться духовными поисками. Доверяйте интуиции и не торопитесь делиться открытиями - сейчас они только для вас.

Весы

Старые друзья напомнят о себе, а вы вдруг захотите вернуться в заброшенные чаты. Не всё будет идти гладко, но вы многое поймете о своих желаниях и настрое окружающих.

Скорпионы

Рабочие дела могут пойти не так быстро, как вам бы хотелось. Зато вы можете найти свои ошибки, что-то переделать, а лучше – сделать паузу и уехать в отпуск.

Стрельцы

Всё, что связано с учёбой, путешествиями и саморазвитием, может застопориться. И это к лучшему: сейчас важно понять, верным ли курсом вы идёте.

Козероги

Совместные деньги, долги, страховки - вот с чем вам придется разбираться. Если вы давно хотели честно прояснить финансовые вопросы - сейчас отличный момент.

Водолеи

В вашей личной жизни может закрутиться ретро-сюжет. Всплывут старые темы или бывший партнер снова появится на горизонте – готовьте нужные слова!

Рыбы

Ретро Меркурий поможет вам увидеть свои рутины свежим взглядом. Пришло время пересмотреть рабочий график, режим дня или подход к здоровью.