Убитый горем сын Митты отказался облачаться в траур

14 июля не стало прославленного режиссера Александра Митты. Сегодня, 17 июля, в столичном Центральном доме литераторов проходит прощание с 92-летним мэтром. Многочисленные поклонники и отечественные знаменитости прибыли отдать последнюю дань уважения Александру Митте.

Встречал гостей на траурном мероприятии единственный наследник режиссера, сын Евгений Митта, весьма успешный художник, галерист. Он старался держаться и не показывать, на сколько убит горем. Однако читая стихи возле гроба отца, не справился с эмоциями и расплакался.

62-летний Евгений Митта, как обратили внимание особо наблюдательные интернет-пользователи, отказался облачаться в траур, тем самым нарушив давнюю традицию. И если гости печальной церемонии были в черном, то сын Александра Митты предпочел белую рубашку и синий кардиган.

(Смотреть фото на сайте ТВ Центр)

После прощания с режиссером гроб закрыли и вынесли из здания. Провожали Александра Митту, как это принято, аплодисментами.

Напомним, Александр Митта снял такие фильмы как "Экипаж", "Граница. Таежный роман", "Гори, гори, моя звезда" и другие. Он удостоен множества наград, в том числе ТЭФИ. Интересно, что Александр Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре, отвечал коротко: никогда.