Врач сообщил Костенко и Тарасову, что у их дочери опухоль мозга

Анастасия Костенко попала в ужасающую ситуацию в платной клинике. Модель привела дочь на УЗИ головы и услышала страшный диагноз.

Врач сказал, что у девочки опухоль. Жена Дмитрия Тарасова призналась, что за секунду ее мир перевернулся. А потом выяснилось, что медик просто перепутал пациентов. Сейчас Костенко больше всего волнует здоровье близких, особенно ее детей.

"Что я вам скажу, у каждого есть фраза, после которой земля ушла из-под ног. У меня это связано в основном со здоровьем и уходом близких. Один раз был случай, когда на УЗИ головы дочки в одной клинике (её закрыли) врач сказала: "Так, опухоль, что я могу сказать она... не найду её что-то…" И позже выяснилось, что она нас с кем-то перепутала", — пожаловалась Анастасия.

Поклонники поддержали в этой ситуации Костенко. Народ попытался успокоить многодетную маму, мол, хорошо, что врач перепутал, и девочка здорова. "Представляю, что с вами было тогда. Ужас…" — посочувствовала модели одно из подписчиц.