Государства — члены НАТО реализуют план линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Такое заявление сделал в четверг, 17 июля, командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.

По утверждению военного, нет никаких причин, по которым члены НАТО не смогли бы "подавить с земли" Калининградскую область, окруженную со всех сторон государствами этого военно-политического блока.

Донахью заявил, что "мы уже это спланировали и разработали" соответствующий план в отношении российского региона-анклава, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил коллегам по НАТО выдвинуть к границе Калининградской области систему противоракетной обороны. Граничащую с Польшей и Литвой Калининградскую область политик назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".

До того из Литвы звучали угрозы "нейтрализовать" Калининград. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".