Власти Индии изъявили готовность обойтись без российской нефти

Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти альтернативными путями, если санкции существенно скажутся на импорте из России. С таким заявлением выступил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Как сообщает Reuters, индийский министр заверил в полном отсутствии беспокойства у Нью-Дели относительно обеспеченности нефтью, поскольку "если возникнут трудности, мы справимся с ними".

Хардип Сингх Пури напомнил, что у Индии уже есть около 40 поставщиков нефти, способных компенсировать недостаток энергоносителя в случае вторничных санкций, которыми угрожают Соединенные Штаты за сотрудничество с Россией.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна и ее торговые партнеры не боятся угроз Трампа, ведь подобное звучало и прежде, но с указанием других сроков. Дипломат отметил, что "против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено — справляемся".

Политолог Дмитрий Орлов предупредил, что в случае введения этих так называемых вторичных санкций на продажи российских энергоносителей цена на нефть будет экстремально высокой: "Я думаю, что Трамп как руководитель страны, которая является одним из крупнейших потребителей нефти в мире, не может этого не понимать".