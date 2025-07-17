США предсказали крах экономики из-за атак Трампа на ФРС

Политика американского президента Дональда Трампа может уничтожить Уолл-Стрит. Атаки хозяина Белого дома на Федеральную резервную систему и его попытки отправить в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла приведут к кризису американской и мировой экономики, считают опрошенные телеканалом CNN аналитики.

Эксперты предполагают, что это мировые финансовые рынки обвалятся вслед за снижением базовой процентной ставки ФРС. Трамп считает, что американская экономика нуждается в понижении ставки, а финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне.

Трамп добивается отставки Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае следующего года. Председатель ФРС подчиняется Конгрессу и не может быть уволен президентом. Однако хозяин Овального кабинета заявляет, что Пауэллу придется уйти из-за мошенничества по делу, расследование по которому уже ведется, а уже его преемник на посту главы ФРС примет нужное Трампу решение. При этом аналитики убеждены, что такой шаг Белого дома испортит репутацию США и спровоцирует падение доверия инвесторов.