Дочь рассказала о смерти Юрия Кары

Сегодня, 17 июля, стало известно о смерти режиссера Юрия Кары. Выяснилось, что он скончался в реанимации больницы Ялты, куда его доставили на скорой помощи после третьего инфаркта. Журналисты связались с дочерью режиссера Юлией, чтобы та прокомментировала печальную новость.

"Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее", - призналась Юлия Кара.

Она рассказала, что в Крым режиссер вместе с родными отправился для восстановления здоровья после перенесенного инфаркта в феврале. Умирать Юрий Кара явно не собирался. Он успел закончить новый сценарий и строил планы, что скоро снимет фильм.

"Он до последнего момента оставался активным и деятельным", - отметила наследница режиссера в беседе с 360.ru.

Юлия Кара сообщила, что находится в морге, где оформляет все необходимые документы, чтобы в ночь на пятницу, 18 июля, тело режиссера перевезти в Москву. По некоторым данным, прощание с Юрием Карой запланировано на 22 июля.

Напомним, Юрий Кара известен такими фильмами как "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воры в законе", "Завтра была война".